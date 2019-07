Behörden beschlagnahmen in Basel 600 Kilo Kokain

Justizbehörden in Europa, Südamerika, Asien und auch der Schweiz haben einen international tätigen Drogenhändlerring auffliegen lassen. Über eine Tonne Kokain und zwei Millionen Euro in bar wurden beschlagnahmt.

600 kg cocaine seized and three persons arrested in Basel, Switzerland.???????? ????????????? We are proud to have contributed to this great #success of international police cooperation! @Europol@DEAHQhttps://t.co/CFFVo693gI

— fedpol (@fedpolCH) 25. Juli 2019