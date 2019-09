Auto fährt auf Trottoir – vier Tote in Berlin

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

Die Polizei hat den Unfallort weiträumig abgeriegelt. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnten die Ermittler zunächst nicht machen.

Beim Unfallfahrzeug handle es sich um einen Porsche, wie die «Berliner Morgenpost» berichtet. Das Auto sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Zum Unfall sei es kurz nach 19 Uhr in Berlin Mitte gekommen. Verletzt seien auch die Fahrzeuginsassen – Fahrer, Beifahrer und ein sechsjähriges Mädchen. Weil das Auto in einer überwachsenen Baugrube zum Stillstand kam, sei ungewiss, ob sich noch weitere Opfer in der Grube befänden. Die Einsatzkräfte untersuchen diese deshalb.