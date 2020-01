Vulkan auf den Philippinen ist ausgebrochen

Auf Bildern ist zu sehen, wie Strassen und Autos von Ascheschlamm überzogen sind. Die Wolke reichte bis zu 15 Kilometer in die Höhe.

Die Behörden schätzten, dass mindestens 200'000 Menschen fliehen müssen, falls es schlimmer wird. Bereits 45'000 Personen hatten sich schon in Sicherheit bringen müssen, darunter Touristen. Auf Bildern ist zu sehen, wie Strassen und Autos von Ascheschlamm überzogen sind. Die Wolke reichte bis zu 15 Kilometer in die Höhe.

Die Warnstufe wurde im Laufe des Sonntags von zwei auf vier erhöht. Das Institut warnte, dass es zum plötzlichen Ausstoss von Dämpfen und zu hohen Konzentrationen tödlicher Gase kommen könne.

Eindrückliche Fotos zeigen Blitze, die sich rund um die Aschewolke des Vulkans entladen und die Szene apokalyptisch wirken lassen.

#Breaking: At least 8000 people evacuated near the volcano of the island of #Taal in the #Philippines, the ash spewing volcano has produced amazing mind blowing pictures and videos. pic.twitter.com/8PXwHtONQt

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 12, 2020