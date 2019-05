Arzt soll hunderte Kinder mit HIV infiziert haben

Während Pervez noch bangt, sind für andere die schlimmsten Befürchtungen bereits wahr geworden. Nisar Ahmed weiss seit drei Tagen, dass seine einjährige Tochter HIV-positiv ist. Jetzt braucht er Medikamente, die das Virus in Schach halten. «Verflucht sei der Arzt, der all diese Kinder infiziert hat», schimpft er.

Ganz in der Nähe steht Imam Zadi mit fünf ihrer Kinder in der Schlange. Sie will sie untersuchen lassen, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Enkel infiziert wurde. «Die ganze Familie ist in Aufruhr», sagt sie. Die betroffenen Familien sind arm und wenig gebildet. Sie wissen kaum etwas über das HI-Virus und Aids und können sich keine Medikamente leisten.

«Wer wird jetzt noch mit ihr spielen?», fragt eine Mutter unter Tränen. Gerade hat sie erfahren, dass ihre vierjährige Tochter infiziert ist. «Und wer wird sie später heiraten?» Lange war HIV kein Problem in Pakistan. Doch nun verbreitet sich das Virus rasend schnell - vor allem unter Drogenabhängigen und Prostituierten. 2017 wurden 20.000 neue Infektionen registriert. Damit hat Pakistan nach Angaben der UNO die zweitgrösste Zuwachsrate in Asien.

Das schlechte Gesundheitssystem verschärft die Situation. Gerade auf dem Land bleibt den Menschen oft nichts anderes, als sich an unqualifizierte Heiler zu wenden. «Laut Regierungsberichten praktizieren etwa 600.000 Quacksalber im ganzen Land, etwa 270.000 von ihnen in der Provinz Sindh», heisst es in einer Erklärung der UN-Organisation Unaids.

«Um Geld zu sparen, benutzen diese Kurpfuscher dieselbe Spritze bei mehreren Patienten. Das könnte die Hauptursache für die vielen HIV-Fälle sein», sagt Sikandar Memon, der das Anti-Aids-Programm in der Provinz Sindh leitet. «Weit verbreitetes Fehlverhalten von Medizinern, ohne wirksame Kontrollen, haben in Pakistan schon wiederholt zu Ausbrüchen geführt», sagt Bushra Jamil, die Expertin für Infektionskrankheiten an der Aga Khan Universität in Karachi.