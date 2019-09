Acht Menschen sterben durch Taifun

Die koreanische Halbinsel wird zum 13. Mal in diesem Jahr von einem Taifun heimgesucht. In Südkorea gibt es Tote. Auch in Nordkorea werden Schäden befürchtet. Taifun Linglin hat die koreanische Halbinsel erreicht. In Südkorea drei Menschen in den Tod gerissen. Zudem seien am Samstag mindestens 13 Menschen verletzt worden, teilte das Innenministerium für Inneres und Sicherheit am Sonntag mit.