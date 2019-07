Aargauer Kantonspolizei sucht Sexualtäter «Mario»

Eine 23-jährige Frau ist in Aarau am Eidgenössischen Turnfest (ETV) vor knapp vier Wochen Opfer eines Sexualdelikts geworden. Mit einem Robotbild sucht die Polizei den Täter, der sich «Mario» nannte.Die Frau war am Freitagabend, 21. Juni, mit Freunden auf dem Gelände des ETV im Aarauer Schachen gewesen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Gegen Mitternacht wollte sie von einem Festzelt her die Toilette aufsuchen.