Wanderin von umstürzendem Baum getroffen

Eine Frau ist am Montag bei einer Wanderung in Ulrichen VS von einem umgestürzten Baum getroffen worden. Die 59-jährige verstarb noch auf der Stelle.

Die Frau war zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Gommerhöhenweg unterwegs, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. 120 Meter oberhalb des Paares brach plötzlich ein morscher Baumstamm ab und rollte im steilen Gelände talwärts. Die Frau wurde von dem Baumstamm mit einem Durchmesser von dreissig Zentimetern getroffen und tödlich verletzt.