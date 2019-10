Waldbrände wüten in Kalifornien – Tausende auf der Flucht

More than 12,000 homes in northern Los Angeles are under mandatory evacuation orders as the Saddleridge Fire explodes to more than 4,000 acres. Follow live updates: https://t.co/dDf3OF6o7Hpic.twitter.com/PGWejIZGJP — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 11, 2019

Region in dichtem Nebel

Die Bewohner von mehr als 20'000 Häusern wurden aufgefordert, die gefährdeten Gebiete rasch zu verlassen. In den Gemeinden am Rand des San-Fernando-Tals waren 100'000 Menschen betroffen. Mehrere Autobahnen und Strassen wurden gesperrt. Die Region war in dichten Rauch gehüllt. Ein Flächenbrand im Raum Sylmar hatte im November 2008 fast 500 Häuser zerstört. Auch im Bezirk Riverside, rund 130 Kilometer östlich von Los Angeles, wütete ein Buschfeuer. Dutzende Unterkünfte in einer Wohnwagensiedlung brannten dort ab.

Energieversorger stellt Strom ab

Die US-Wetterbehörde warnte vor hoher Feuergefahr in den kommenden Tagen. Die berüchtigten trocken-heissen Santa-Ana-Winde verschärften die Situation. Hinzu kommen anhaltend sommerliche Temperaturen, Trockenheit und verdorrte Vegetation, die sich leicht entzündet.

Wegen der erhöhten Brandgefahr hatte der US-Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) in Nordkalifornien in grossem Stil den Strom abgeschaltet. Zeitweise waren mehr als 700'000 Haushalte und Einrichtungen ohne Elektrizität. Erinnerungen an das verheerende Feuer in der nordkalifornischen Ortschaft Paradise mit 85 Toten im vorigen November werden wach. Das damalige Desaster soll durch defekte Stromleitungen ausgelöst worden sein. Starker Wind, hohe Temperaturen sowie vertrocknete Bäume und Büsche trugen dazu bei, dass sich die Flammen extrem schnell ausbreiteten. Das Feuer war das tödlichste und zerstörerischste in der Geschichte des Westküstenstaates.