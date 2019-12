Vermisster Ausflugshelikopter auf Hawaii geortet – mehrere Tote

Der Helikopter sei in Kokee nahe Nualolo auf der nordwestlichen Insel Kauai entdeckt worden, teilten die zuständigen Behörden am Freitag mit. Bisher seien die Überreste von sechs Toten geborgen worden, und es gebe keine Hinweise auf Überlebende, sagte ein Feuerwehrsprecher auf einer Pressekonferenz am Freitag. Unter den sieben Menschen an Bord des Helikopters sollen auch zwei Kinder gewesen sein.