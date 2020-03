Twitter kennzeichnet von Trump geteiltes Video als «manipuliert»

Bei dem Video handelte es sich um einen Ausschnitt aus einer Wahlkampfrede Bidens im US-Bundesstaat Missouri. Biden hatte dort mit Blick auf die innerparteilichen Rivalitäten bei den US-Demokraten gesagt: «Wir können nur Donald Trump wiederwählen, wenn wir uns wirklich dieser Selbstzerstörung hier hingeben».

Sleepy Joe????in St. Louis, Missouri today:“We can only re-elect @realDonaldTrump.”#KAG2020LandslideVictory???????? pic.twitter.com/FT4q2MWfcD — Dan Scavino (@DanScavino) March 8, 2020

Der für die Kommunikation in den Online-Diensten zuständige Abteilungsleiter im Weissen Haus, Dan Scavino, veröffentlichte später bei Twitter einen Video-Ausschnitt, in dem Biden lediglich zu sagen schien: «Wir können nur Donald Trump wiederwählen.» Trump teilte Scavinos Beitrag.

Scavino reagierte mit einem Dementi auf die Twitter-Kennzeichnung. Das Video sei nicht manipuliert, schrieb er.

The video was NOT manipulated. https://t.co/p9QrNPYOvf

— Dan Scavino (@DanScavino) March 9, 2020