Trump lästert über globale Erwärmung

Bittere Kälte haben am Donnerstag Kanada und weite Teile der USA im Griff gehalten. Im kanadischen Geraldton wurden minus 40 Grad gemessen, im US-Bundesstaat New Hampshire wurde ein Kälterekord von minus 35 Grad erreicht. Die kanadischen Gesundheitsbehörden warnten vor den Gefahren: Ab minus 35 Grad drohten binnen zehn Minuten Erfrierungen an nicht bedeckter Haut.

US-Präsident Donald Trump machte sich angesichts des massiven Kälteinbruchs über die globale Erwärmung lustig. Auf Twitter schrieb er: «Im Osten könnte es der kälteste Silvesterabend werden, der jemals registriert wurde.»

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!