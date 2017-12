Toter Mann auf Bank: 21-Jähriger festgenommen

Die Basler Polizei hat im Zusammenhang mit der Tötung eines Obdachlosen in der Basler Dreirosenanlage einen 21-Jährigen festgenommen. Entsprechende Hinweise hätten die Beamten zu dem Mann geführt, wie Mediensprecher Peter Gill auf Anfrage sagt. Das Opfer wurde am Donnerstagmorgen in einem Park der Stadt gefunden.

Der in Basel wohnhafte Brasilianer wird verdächtigt, den 60-jährigen erstochen zu haben. Der 21-Jährige und das Opfer haben sich vom Sehen her gekannt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagte. Der Brasilianer habe sich wie der 60-jährige Schweizer öfters in der Dreirosenanlage aufgehalten.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Zu einem mutmasslichen Motiv machte der Sprecher keine Angaben. Die von der Staatsanwaltschaft eingesetzte Sonderkommission wurde inzwischen aufgelöst.

Mehrstündiger Einsatz

Die Polizei hat den mutmasslichen Täter in einem Grosseinsatz in der Nacht auf Freitag im Hegenheimer-Quartier aufgegriffen. Laut Leserreportern dauerte der Einsatz mehrere Stunden. Der Festgenommene sei noch nicht lange an der Adresse wohnhaft gewesen und bislang niemandem aufgefallen.

Die Leiche des im Quartier bekannten Obdachlosen war auf einer Sitzbank in der Dreirosenanlage unweit eines Basketballplatzes gefunden worden. Der 60-Jährige hatte sich früheren Angaben zufolge seit längerer Zeit in der Dreirosenanlage beim Rhein aufgehalten.