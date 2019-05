Thur tritt über die Ufer – so sieht es im Toggenburg von oben aus

In der Ostschweiz hält der Dauerregen auch am Dienstag an. Einzelne Flüsse – wie die Thur im Toggenburg – sind über die Ufer getreten, es ist zu kleineren Überschwemmungen gekommen. Die Feuerwehren haben zum Wasserauspumpen ausrücken müssen.

Der Regen führte schon in der Nacht im Osten des Landes an mehreren Orten zu Überschwemmungen. Betroffen waren unter anderem der Hauptort St. Gallen. In Amden trat zudem ein Bach über die Ufer. Personen kamen laut Mitteilung der Polizei nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.