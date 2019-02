Teile der Universität in St. Petersburg eingestürzt

Ein Gebäude der Universität in der russischen Stadt St. Petersburg ist am Samstag teilweise eingestürzt. Dabei seien möglicherweise mehrere Menschen eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der Ostseemetropole der Agentur Interfax zufolge mit.

Mehrere Stockwerke seien am späten Nachmittag aus bislang ungeklärten Gründen eingestürzt, hiess es. Mindestens 60 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. In dem Gebäude wurden Medienberichten zufolge Reparaturarbeiten vorgenommen.

#Update: Picture of the three floors of the "St Petersburg university" building collapse in #Russia. pic.twitter.com/5atTmJDutI — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 16, 2019

(oli/sda)