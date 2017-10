Teenager verletzt mehrere Personen mit Axt

Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr hat ein 17-jähriger Lette im st. gallischen Dorf Flums auf dem Postplatz und in einem Tankstellenshop mehrere Personen mit einem Beil angegriffen und verletzt. Hinweise auf einen Terrorakt gibt es bisher keine. Der mutmassliche Täter sei in der Region wohnhaft, schreibt die Kantonspolizei.

Der junge Mann konnte durch die Kantonspolizei St.Gallen nach einem Schusswaffeneinsatz angehalten und festgenommen werden. Dabei wurde der mutmassliche Täter ebenfalls verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Einzeltäter. Zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Bezug auf einen terroristischen Hintergrund festzustellen.

Auto gestohlen und Unfall verursacht

#Flums, Mann verletzt mehrere Personen mit Beil. Mutmasslicher Täter festgenommen. Kein Terrorbezug. Lage unter Kontrolle, weiteres folgt. — Kantonspolizei SG (@kapoSG) 22. Oktober 2017

Augenzeugen berichten

Gegenüber DerBund.ch/Newsnet haben Augenzeugen die Vorfälle in Flums beschrieben. Nach der ersten Tat auf dem Postplatz habe der Täter ein Auto entwendet. Ein Freund eines Leserreporters wohnt beim ersten Tatort. Er nahm das Video vom Fenster aus auf. Darauf zu sehen und hören ist eine Frau, die aus vollem Leibe schreit. Als nächstes sei der Mann mit dem Auto weggefahren und habe auf dem Weg zur Agrola-Tankstelle noch einen Unfall gebaut.

Lange Zeit herrschte aber Unklarheit, was sich im Dorf überhaupt ereignet hatte.

Die Mitteilung der Polizei

Die Kantonspolizei St. Gallen wird am Montagvormittag in einer Medienkonferenz weiter informieren.

