Streit von Ehepaar in Wil SG endet tödlich

In Wil SG ist ein Streit am Freitagnachmittag tödlich ausgegangen. Ein 46-Jähriger meldete auf der Polizeistation in Wil, dass er seine Ehefrau im Streit verletzt habe.

Die ausgerückten Rettungskräfte fanden in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus eine leblose Frau vor. Der Notarzt stellte den Tod der 44-Jährigen fest, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagabend mitteilte. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr.

Aufgrund der Umstände geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann wurde festgenommen. Im Rahmen der Untersuchung wurde auch der 23-jährige Sohn festgenommen. (oli/sda)