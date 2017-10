Steinschlag vom Himmel

Manche Tragödien passieren ohne Vorwarnung, geräuschlos. Ein Kragstein, vierzig Zentimeter lang und vierzig Zentimeter breit, hat sich aus der Decke der Basilika Santa Croce in Florenz gelöst. Er brach einfach unter dem Balken weg, den er mittrug, rauschte still dreissig Meter in die Tiefe und traf einen spanischen Touristen, der im rechten Querschiff stand, am Kopf. Ein dumpfer, schrecklicher Ton sei das gewesen, sagen die Augenzeugen.

Der Mann, 52 Jahre alt, war sofort tot. Er lag reglos in seinem Blut, als die Helfer kamen. Seine Frau stand neben ihm und weinte. Hätten sie doch rechtzeitig hochgeschaut, wie man das in solchen Kirchen oft tut, fasziniert vom Volumen dieser mächtigen Prachtbauten – er hätte der Konsole vielleicht ausweichen können.

Etliche ähnliche Vorfälle

Santa Croce ist eine besonders prächtige Kirche, eines der wichtigsten Bauwerke der italienischen Gotik. Es liegen da unter anderem Michelangelo, Galileo Galilei und der grosse Komponist Gioachino Rossini begraben. 800 000 Besucher schauen sich die Kirche jedes Jahr an, bezahlen 8 Euro für den Eintritt. Ein beträchtlicher Teil des Erlöses fliesst in den Unterhalt und die Restaurationsarbeiten. Der Seitenflügel im vorderen Teil der Basilika war vor zehn Jahren zum letzten Mal renoviert worden. Die Verwalter der Kirche lassen ausrichten, vergangene Woche seien die Deckenfenster geputzt worden, und da habe alles rundherum solide gewirkt.

Nun ermittelt die Staats­anwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Die italienischen Medien erinnern an ähnlich tragische Unfälle aus der jüngeren Vergangenheit. Erst einige Monate ist es her, da stürzte im Dom von Acireale ein rundes Stück Deckenputz mit einem Durchmesser von einem Meter auf eine Hochzeitsgesellschaft, die gerade das Glück der Ehe vor dem Altar beging. Zwei Festteilnehmer wurden schwer verletzt. Ebenfalls in diesem Jahr trug ein heftiger Windstoss in Loreto einige Quadratmeter des Zinndachs eines alten Kirchturms weg. Bald 30 jahre zurück liegt der Einsturz des Glockenturms in Pavia, bei dem vier Menschen umkamen. Bei Brescia wurde 2004 ein junger Mann von einem fallenden Kreuz erschlagen, das Papst Johannes Paul gewidmet war. In Florenz löste sich vor einigen Jahren ein 80 Kilogramm schweres Stück Marmor aus einer berühmten Statue, der Colonna dell’Abbondanza auf der Piazza della Repubblica. Normalerweise sitzen auf dem Sockel Touristen. An jenem Tag aber regnete es.

Kulturminister fand Mittel

Natürlich wird nun wieder die Frage diskutiert, ob Italiens reicher Kulturschatz zerbröckelt – wegen fehlender Mittel und mangelnder Sorge um die 64 584 Kirchen und Klöster und um die 4158 Museen und 282 Ausgrabungsstätten. Die Zeitung «Corriere della Sera» schreibt: «Zu behaupten, Italiens Kultur falle auseinander, wäre Fake-News.» Im Gegenteil lasse sich sagen, dass es Kulturminister Dario Frances­chini in den letzten Jahren gelungen sei, öffentliche und private Mittel zu finden, um viele der bekanntesten Monumente aufzufrischen. Problematisch sei allenfalls der grosse Rest, die vielen weniger bekannten Schätze fernab der Touristenströme. Es ist eben immer beides, das gloriose Erbe aus der Vergangenheit: Segen und Last.

