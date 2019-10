«So schlimm war es noch nie»

In Sonoma County, einer Weinbauregion rund 120 Kilometer nördlich von San Francisco, ist die Lage am schlimmsten. Das dortige «Kincaid»-Feuer hat sich auf mehr als 100 Quadratkilometern ausgebreitet – grösser als die Fläche der Stadt Zürich. Rund 185'000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Laut der lokalen Polizei handelt es sich um «die grösste Evakuierung, an die wir uns erinnern können». Mindestens zwei Weingüter und 80 Anwesen brannten ab, rund 23’000 weitere Häuser sind bedroht.

Können nur das Nötigste mitnehmen: Einwohner von Healdsburg im Sonoma County fliehen vor den Flammen. Foto: Getty Images

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom verhängte am Sonntag für den ganzen US-Bundesstaat den Notstand, denn das «Kincaid»-Feuer ist nicht der einzige Brand, der die Behörden in Atem hält.

In Südkalifornien wütet das «Tick»-Feuer etwa 50 Kilometer von Los Angeles entfernt. Zwischenzeitlich mussten hier rund 40'000 Menschen ihre Häuser verlassen, Dutzende Gebäude sind zerstört oder beschädigt worden, 10’000 Bauwerke gelten als gefährdet.

«Ich habe in 30 Jahren noch nie so etwas gesehen.»Steve Anderson, Meteorologe

Weil es zurzeit extrem trocken ist und es wenig Luftfeuchtigkeit gibt, können sich die Waldbrände weiter ausbreiten. Zudem werden sie durch «historisch» starke Winde angefacht, die bis zu 160 Kilometer pro Stunde und damit Hurrikanstärke erreicht haben.

2017, im bisher schlimmsten Jahr, gab es auch solche «El Diablo»-Winde. Allerdings hielten sie nur etwa sechs bis acht Stunden an. Heuer werden es bis zu 36 Stunden sein. «Ich bin seit 30 Jahren in diesem Geschäft und habe so etwas noch nie gesehen», sagte Steve Anderson vom nationalen Wetterdienst gegenüber US-Medien.

Erschwert der Feuerwehr die Bekämpfung: Funken und Glut werden vom Wind umhergewirbelt. Foto: Getty Images

Bei starken Winden droht die Gefahr, dass Strommasten umstürzen oder Äste Leitungen abreissen und somit Feuer entfachen. Der Waldbrand in der nordkalifornischen Ortschaft Paradise, der im November des vergangenen Jahres 85 Menschen das Leben gekostet hat, soll durch defekte Stromleitungen verursacht worden sein.