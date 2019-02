Skifahrer prallt in Baum und stirbt

Tragisches Unglück in den Walliser Bergen: Ein Skifahrer verstarb in der Region von Nax Mont-Noble. Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, kam der 64-Jährige im Bereich des «Fôret des Grands Pras» vom linken Pistenrand ab und prallte rund zehn Meter ausserhalb der markierten Piste gegen einen Baum.

Der Skifahrer wurde allerdings erst in den frühen Morgenstunden des Sonntags von Suchtrupps gefunden. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei auch die Air-Glacier und ein Notarzt. Die Unfallursache wird zurzeit abgeklärt. Bislang ist noch unklar, wieso der Mann von der Piste abkam.

Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von Redaktion Tamedia