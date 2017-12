Skifahrer müssen die Piste hinauflaufen

Das Wetter präsentiert sich heute launenhaft und bringt den Schnee bis ins Flachland. In der Lenzerheide windet es stark. Der Heimberg-Sessellift in Churwalden GR steht deswegen still.

Am Weltcup-Hang müssen die Skifahrer mit den Latten an den Füssen mühsam nach oben steigen. «An diesem Hang trainiert jeweils das Schweizer Kader, möglicherweise auch heute», sagt Leser-Reporter David Egli. Es sei derzeit ein Slalom ausgesteckt.

Jetzt kommt der Schnee ins Flachland

Wie «MeteoNews» mitteilt, fällt heute im Süden viel Schnee bis zunehmend in tiefe Lagen. Ab etwa 500 bis 800 Metern liegen 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee drin. Entsprechend muss vor allem in etwas erhöhten Lagen mit schneebedeckten und damit schwierigen Strassenverhältnissen gerechnet werden. Dazu steigt auch die Lawinengefahr.

In der Nacht auf morgen Donnerstag beruhigt sich die Lage im Süden rasch. Dafür fällt in der Nacht und morgen Vormittag im nördlichen Flachland etwas Schnee. Es dürfte verbreitet weiss werden, wobei die Schneemengen zwischen etwa 2 und 10 Zentimetern betragen dürften. In den Nordalpen liegen etwa 10 bis 25 Zentimeter drin. Nach einer Beruhigung kommt am Freitagnachmittag aus Westen neuer Schneefall auf.

Am Vormittag im Osten noch föhnige Aufhellungen, dann Regen und Wind, die Schneefallgrenze sinkt von 1400 m auf 700 m. Im Süden viel Neuschnee. 3 bis 7 Grad. ^chs pic.twitter.com/89fqKKKmri — SRF Meteo (@srfmeteo) December 27, 2017

Auf Silvester steigen die Temperaturen

Doch der Schnee wird schnell wieder wegschmelzen: Ab Samstag werde es mild, und die Schneefallgrenze steige wieder deutlich, sagt Perret. Gleichzeitig ist mit einer Verschärfung der Lawinengefahr zu rechnen, da die starken bis stürmischen Winde auch Schneeverwehungen bringen.

Noch sei es zu früh, detaillierte Aussagen zum Wetter an Silvester zu machen. Ob der Jahreswechsel bei trockenen oder nassen Verhältnissen stattfinden werde, sei noch offen. «Doch die Temperaturen werden mild sein, eventuell gar im zweistelligen Bereich.»

()