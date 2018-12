Sechs Discobesucher sterben bei Massenpanik in Italien

Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona an der Adria sind am frühen Samstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Berichten italienischer Medien war Reizgas der Auslöser für eine Massenflucht.

Dieses Gas hatte ein Besucher eines Konzerts in der «Lanterna Azzurra» (Blaue Laterne) versprüht und damit eine Massenflucht der Gäste des überfüllten Lokals in Madonna del Piano in der Gemeinde Corinaldo ausgelöst.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8. Dezember 2018

Unter Berufung auf die Rettungskräfte hiess es, dass rund 100 Menschen verletzt wurden - rund zehn von ihnen schwer. Nach ersten Schätzungen hatten rund 1000 Personen das Konzert des Rappers Sfera Ebbasta besucht. (sda)