Schwerverletzter nach Brand in Trump Tower

Über Manhattan ist Rauch zu sehen. Grund ist ein Brand im Trump Tower an der Fifth Avenue: Aus dem Dach steigt eine Rauchwolke, Feuerwehrleute sind vor Ort.

Das Feuer wurde am Montagmorgen um 7.20 Uhr Ortszeit entdeckt. Die Feuerwehr brachte es mit 80 Einsatzkräften unter Kontrolle. Der Brand war laut einem Tweet der Feuerwehr in der Heizungs- und Klimaanlage des Gebäudes ausgebrochen.

Wie verschiedene US-Medien mit Bezug auf die New Yorker Feuerwehr berichten, gab es mindestens zwei Verletzte – einen Feuerwehrmann und einen Zivilisten. Eine der Personen ist schwerverletzt.

Update: Fire on the roof of Trump Tower on NYC’s 5th avenue is under control: 2 injuries — one firefighter and one civilian — reported on the scene, FDNY says. https://t.co/WeR0vUQcJT

Donald Trump besitzt mehrere Gebäude in New York. Der Trump Tower ist der private Wohnsitz des US-Präsidenten und seiner Familie. Trump befand sich zur Zeit des Feuers nicht in dem Gebäude. Er war zu seiner Vereidigung vor rund einem Jahr ins Weisse Haus in Washington umgezogen, seine Frau Melania und Sohn Barron folgten im Sommer. Seither war er nur noch wenige Male im Trump Tower.

Eric Trump äusserte sich via Twitter zum Brand:

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj