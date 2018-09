Schweizerin stürzt mit Wohnwagen über Klippe

Eine Touristin aus der Schweiz und ein Mann aus Nordirland sind am Mittwoch durch Sturm «Ali» auf der irischen Insel ums Leben gekommen. Starker Wind hat einen Wohnwagen über eine Klippe im Westen Irlands geweht - eine Frau in dem Caravan kam ums Leben. Wie die irische Polizei mitteilte, wurde die Leiche der Schweizerin, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sein soll, unterhalb der mutmasslichen Unglücksstelle am Strand nahe der Stadt Clifden entdeckt.

The scene of this morning’s fatality at Claddaghduff, outside Clifden. More on @rtenews pic.twitter.com/BuvSBFCUDT — Pat McGrath (@patmcgrath) 19. September 2018

Die Frau habe geschlafen, als der Wind ihr Fahrzeug erfasst und in die Tiefe geschleudert habe. Bei dem Opfer in Nordirland handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Arbeiter, der in einem Park von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde.

VIDEO: The scene at Claddaghduff, Co Galway following this morning’s tragedy, which claimed the life of a woman in her 50s. More on @rtenews pic.twitter.com/4TQ2IE8JuT — Pat McGrath (@patmcgrath) 19. September 2018

Sturm «Ali» fegte am Mittwoch mit Starkregen und Windgeschwindigkeiten von mehr als 140 Stundenkilometern über die irische Insel und Schottland. Zahlreiche Bäume stürzten um und Strassen mussten gesperrt werden. Tausende Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten.

Der irische Präsident Michael D. Higgins äusserte sich im Kurzbotschaftendienst «tief betroffen» über den Tod der Touristin und rief rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf.

Statement by President Michael D. Higgins on Storm Ali: https://t.co/HfPaSu157K pic.twitter.com/jmxc3W8sXa — President of Ireland (@PresidentIRL) 19. September 2018

