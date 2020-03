Schweizer gehören zu den grössten Müll-Verursachern

Rumänen produzieren am wenigsten Müll

Um wegwerfen zu können, muss man erstmal so viel Waren haben. Deshalb liegt das arme Land Rumänien – wie in vielen EU-Statistiken – am Ende der Liste: Gerade einmal 271 Kilo Siedlungsabfall produziert dort jede/r jährlich im Schnitt. Am zweitwenigsten werfen die Polen weg (329 Kilo), am drittwenigsten die Tschechen (351 Kilo).

Der grösste Müllproduzent in Europa ist Dänemark mit 766 Kilo, gefolgt von Norwegen mit 739. Danach folgt die Schweiz und dahinter lange nichts. Auf dem vierten Platz liegt Island mit 656 Kilo, gefolgt von Malta (640), Zypern (637) und Deutschland (615).