Schweizer Skifahrer verunglückt in Tirol tödlich

Ein 22-jähriger Schweizer Skifahrer ist am Donnerstag im Skigebiet Landeck in Ischgl tödlich verunfallt. Wie die Polizei berichtet, war er gemeinsam mit seinem Bruder abseits der markierten Pisten in bewaldetem Gelände unterwegs.

Der junge Mann stürzte und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Der Unfall hatte sich gegen 13.30 Uhr neben der sogenannten «Bodenalpbahn» ereignet. (scl/sda)