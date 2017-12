Schweizer Hotelschiff rammt Brückenpfeiler

Am Dienstagabend kam es in Duisburg zu einem Schiffsunglück. Das Passagierschiff Swiss Crystal lief aus unbekannten Gründen mit dem Bug auf Grund und geriet in Schieflage. Anschliessend rammte es einen Brückenpfeiler der Autobahn A42. Diese musste zwischen Kamp-Lintfort und Duisburg-Nord gesperrt werden. Statiker werden die Autobahnbrücke laut Polizei voraussichtlich am Mittwochmorgen untersuchen

Laut «Der Westen» kam ein anderes Schiff dem Schweizer Hotelschiff zu Hilfe.

Laut einem Polizeisprecher befanden sich 129 Personen an Bord des Schiffs, das unter Schweizer Flagge fährt. Offenbar soll es 20 Verletzte gegeben haben – mindestens zwei davon sind schwer verletzt. Das Schiff wurde evakuiert. Ein anderes Hotelschiff nahm sie auf. Mehrere Feuerwehrschiffe waren im Einsatz. Augenzeugen berichteten, dass Notärzte im Einsatz waren.

Unklar war zunächst, wie es zu dem Unfall kam. Die Wasserschutzpolizei nahm Ermittlungen auf.

Grosseinsatz der #Feuerwehr in #Duisburg. Dort ist ein mit über 100 Personen besetztes Schiff auf dem Wasser gegen den Brückenpfeiler unter der Autobahn 42 geprallt. Einsatzkräfte versuchen derzeit das Schiff zu evakuieren. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. pic.twitter.com/VYgp2SLOF2 — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) 26. Dezember 2017

(fur/chk/sda)