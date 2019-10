«Die Tür blieb zu, Gott hat uns geschützt»

Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff brach einen Aufenthalt in Brüssel ab und kehrte nach Deutschland zurück. «Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat», sagte Haseloff. Dadurch seien nicht nur Menschen zu Tode gekommen, die Tat sei «auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land». Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Polizisten am Tatort. Foto: Sebastian Willnow (DPA)

In Berlin bestätigte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Abend ein antisemitisches Motiv des Täters. Sicherheitskreise sagten, die Tat habe ziemlich sicher einen rechtsextremistischen Hintergrund. Der Täter soll Stephan B. heissen. Der 27-jährige Mann gilt nach ersten Erkenntnissen als Einzeltäter, soll aus Sachsen-Anhalt stammen und der Polizei bisher nicht bekannt sein. Der Glatzkopf zeichnete seine Tat mit einer Kamera auf dem Helm auf und streamte sie im Internet – wie jener rechtsextreme Terrorist, der im März in Neuseeland in einer Moschee mehr als 50 Muslime erschoss.

Mehr Übergriffe gegen Juden

In Deutschland hat es zwar in den vergangenen Jahren immer mehr häufiger gewaltsame Übergriffe gegen Juden und ihre religiösen Einrichtungen gegeben, tödliche Angriffe wie zuletzt in den USA aber nicht. Vor einem Jahr war ein rechtsextremer Täter in Pittsburgh in die «Tree of Life»-Synagoge eingedrungen und hatte elf Gläubige erschossen und sechs weitere verletzt. Es war der bisher tödlichste Anschlag auf die jüdische Gemeinschaft in den USA gewesen. Ein halbes Jahr später griff ein 19-jähriger Rechtsextremist in der Nähe von San Diego eine Synagoge an und erschoss eine 60 Jahre alte Frau. Drei weitere Gläubige erlitten Schusswunden, unter anderem der Rabbi.

In Deutschland wurden zuletzt in den 70-er, 80-er und 90-er Jahren Juden bei gezielten antisemitischen Angriffen getötet. Bei einem Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in München starben 1970 sieben Holocaust-Überlebende. Die Täter wurden nie ermittelt. 1980 wurden in Erlangen der jüdische Verleger Shlomo Lewin und seine Frau Frieda Poeschke in ihrem Wohnhaus erschossen, vermutlich durch ein Mitglied der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann. Der mutmassliche Täter wurde nicht gefasst und soll später Selbstmord begangen haben. 1992 wurde in Frankfurt am Main die jüdische Garderobenfrau Blanka Zmigrod von einem schwedischen Rechtsextremisten mit einem Kopfschuss auf offener Strasse getötet.

Im Juni dieses Jahres hatte ein Neonazi in Kassel den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank warnte deswegen gerade vor neuen Attentaten. «Ich befürchte, dass es Nachahmungstäter geben könnte», sagte er der «Zeit». «Die Gefahr ist gross, dass sich andere Rechtsextremisten ähnlich radikalisieren und zur Tat schreiten.» Die meisten Rechtsextremisten hassen nicht nur Muslime, sondern ebenso Juden.