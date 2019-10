Schütze von Halle drehte Video seiner Tat

Nach den Schüssen bei der Synagoge wurde wenig später an der Ludwig-Wucherer-Strasse geschossen, 500 Meter weiter. Ein Schütze in grünem Kampfanzug und Stahlhelm auf dem Kopf griff einen türkischen Döner-Imbiss an. Ein Kunde sagte dem TV-Sender ntv: «Der Täter kam auf den Laden zu und warf erst einen Sprengkörper gegen die Fassade.» Als dieser abgeprallt sei und keinen Schaden angerichtet habe, habe er von aussen ins Ladeninnere geschossen. «Wir waren etwa zu sechst und rannten alle weg.» Der Mann hinter ihm sei tödlich getroffen worden, er selbst habe sich in der Toilette versteckt. «Ich wartete. Und schrieb meiner Familie, dass ich sie liebe.»

Doch der Täter liess von dem Imbiss ab und floh. Das Uniklinikum von Halle meldete später, dass sie zwei Menschen mit Schussverletzungen behandle. Die Polizei ging über längere Zeit davon aus, dass es nicht nur einen, sondern vermutlich zwei Täter gebe. Später sagte ein Sprecher, die Polizei habe für diese Hypothese bisher nur «vage Hinweise». Ein mutmasslicher Täter wurde am Nachmittag auf einer Autobahn verhaftet.

Polizisten klettern über eine Mauer am Tatort in Halle. Foto: Sebastian Willnow (dpa)

Nach möglichen weiteren Tätern fahndet die Polizei noch. Schüsse wurden einige Zeit nach den Vorfällen in Halle auch in Landsberg gemeldet, rund 15 Kilometer entfernt. Es war allerdings unklar, ob sie mit den Taten von Halle zusammenhingen.

Auch Zürcher Synagoge wird geschützt

Die Polizei zog sofort ein Grossaufgebot zusammen, Anti-Terror-Einheiten des Bundes trafen ein, die Stadt Halle rief Amokalarm aus, die Bewohner wurden gebeten, nicht auf die Strasse zu gehen. Sicherheitskräfte begannen in Leipzig, Dresden, Berlin und vielen anderen Städten Synagogen mit zusätzlichen bewaffneten Einheiten zu schützen. Auch in Zürich bewachte die Polizei mehrere Synagogen, wie Beamte vor Ort gegenüber Medien bestätigten.

Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff brach einen Aufenthalt in Brüssel ab und kehrte nach Deutschland zurück. «Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat», sagte Haseloff. Dadurch seien nicht nur Menschen zu Tode gekommen, die Tat sei «auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land». Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Polizisten am Tatort. Foto: Sebastian Willnow (DPA)

Die Bundesregierung zeigte sich ebenfalls erschüttert und sagte, sie hoffe, die Täter würden schnell gefasst.

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, der für Taten mit terroristischem Hintergrund zuständig ist, übernahm schon nach wenigen Stunden die Ermittlungen. Ein Sprecher sagte, es gebe ausreichend Anhaltspunkte für ein mögliches rechtsextremistisches Motiv. Dafür sprächen die gesamten Umstände.

Mehr Übergriffe gegen Juden

In Deutschland hat es zwar in den vergangenen Jahren immer mehr häufiger gewaltsame Übergriffe gegen Juden und ihre religiösen Einrichtungen gegeben, tödliche Angriffe wie zuletzt in den USA aber nicht. Vor einem Jahr war ein rechtsextremer Täter in Pittsburgh in die «Tree of Life»-Synagoge eingedrungen und hatte elf Gläubige erschossen und sechs weitere verletzt. Es war der bisher tödlichste Anschlag auf die jüdische Gemeinschaft in den USA gewesen. Ein halbes Jahr später griff ein 19-jähriger Rechtsextremist in der Nähe von San Diego eine Synagoge an und erschoss eine 60 Jahre alte Frau. Drei weitere Gläubige erlitten Schusswunden, unter anderem der Rabbi.