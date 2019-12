Schüsse bei Raubüberfall mitten in Berlin

Derzeit laufe ein Polizeieinsatz, um den Tatverdächtigen zu ergreifen, der sich noch in der Nähe aufhalte. «Wir haben die Situation unter Kontrolle», schrieb die Polizei auf Twitter.

Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der #Friedrichstrasse haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt. Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor. Wir gehen der Sache weiter nach. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

Ein Mann berichtete, er habe gegen 13.20 Uhr Schüsse an der Kreuzung gehört. Menschen hätten geschrien und seien in das Café geflüchtet. Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Strasse die Polizei alarmiert. Der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei war angerückt. Auch eine Ambulanz der Feuerwehr stand an der Kreuzung. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung grossräumig ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Checkpoint Charlie ab. (30. Dezember 2019) Foto: Michele Tantussi/Reuters