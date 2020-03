Schiesserei in Grandson fordert zweites Todesopfer

Nach der Schiesserei am letzten Samstag in einer Wohnung in Grandson gibt es einen zweiten Toten. Ein 22-jähriger Schweizer, der sich in einem kritischen Zustand befunden hatte, starb in der Nacht auf Dienstag.

Die Waadtländer Polizei geht von einem Streit im Drogenmilieu aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Am vergangenen Samstagmittag waren in einer Wohnung in der Altstadt des Waadtländer Städtchens mehrere Schüsse abgefeuert worden. In der Wohnung fand die Polizei fünf Männer vor. Vier von ihnen waren verwundet.