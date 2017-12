Samichlaus bringt Geschenke per Rüssel

Der Weihnachtsmann hat in einem Dorf in Thailand bereits am Freitag Einzug gehalten – gleich vierfach und auf dem Rücken von Elefanten.

Rot-weiss gekleidete Elefantenhüter, die sogenannten Mahouts, ritten die ebenfalls weihnachtlich geschmückten Dickhäuter zur Bescherung in einer Schule in der alten Königsstadt Ayutthaya 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bangkok. Die Übergabe der Geschenke erfolgte zur grossen Freude der Kinder per Rüssel.

Die Dickhäuter legten zudem eine Tanzeinlage ein, wie Ittipan Kharwmalai, der Leiter eines nahegelegenen Elefantenschutzzentrums, sagte. Geschenke in der örtlichen Schule zu verteilen, habe sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer Tradition des Schutzzentrums entwickelt, sagte er.

Thailand ist zwar vorwiegend buddhistisch geprägt. Doch das Land zeigt sich offen für die Bräuche anderer Religionen. Weihnachten gehört dabei zu den beliebtesten Festen. (oli/sda)