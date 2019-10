Riesenstau auf der A1: Lastwagen demoliert Leitplanke

Ein kilometerlanger Stau auf der Autobahn A1 bei Kölliken im Aargau ist am Samstagnachmittag wegen eines Unfalls entstanden. Ein Auto war in Fahrtrichtung Zürich mit einem Lastwagen kollidiert. Dieser fuhr daraufhin gegen die Leitplanke. Die beiden Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt ins Spital gebracht, am Auto entstand Totalschaden.