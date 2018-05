Rätselhafter Tod in Näfels

Am späten Freitagabend hat ein 30-jähriger Türke in einem Hotelzimmer des Sportzentrums Linth-Arena in Näfels GL eine gleichaltrige Schweizerin nach einem Streit schwer verletzt. Nach Angaben der Kantonspolizei Glarus, die nach aktuellem Kenntnisstand von einem Beziehungsdelikt ausgeht, erlitt die Frau schwerste Augenverletzungen und Prellungen. Sie musste mit der Rega ins Universitätsspital geflogen werden.

Hotelgäste hatten Schreie und Lärm aus dem Zimmer vernommen und waren zu Hilfe geeilt. Sie trennten die schwer verletzte Frau und den unbewaffneten Mann. In der Folge verlor der 30-Jährige aus noch ungeklärten Gründen das Bewusstsein. Obwohl er bis zum Eintreffen der Ambulanz reanimiert wurde, starb er noch vor Ort.

Im Flugzeug rief er «Allahu Akbar»

Ob der in den USA wohnhafte Türke unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stand, soll eine Obduktion zeigen. Über das Motiv kann nur spekuliert werden. Das Opfer konnte noch nicht befragt werden. Der Hintergrund des Täters, Tathergang und Tatmotiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Glarus.

Aber nicht nur die Bluttat und der Tod des Täters werfen Fragen auf. Denn zu den Ereignissen in Näfels gibt es eine Vorgeschichte: 24 Stunden zuvor war der Mann auf dem Flug von Istanbul nach Zürich aufgefallen. Auf einem Video ist zu hören, wie der Mann schier endlos «Allahu Akbar» vor sich hinruft und Mitreisende offenbar nötigt, ein Joghurtgetränk zu trinken. Die Crew des Turkish-Airlines-Flugs alarmierte die Kantonspolizei Zürich und band den Mann bis zur Landung an einem Stuhl fest.

Mehrere Beamte gingen um 22.30 Uhr in die Maschine und trafen auf einen Mann, der offensichtlich ein medizinisches oder psychisches Problem hatte. Er habe auf Fragen der Polizei nicht reagiert und sei mehrfach bewusstlos geworden, teilte die Kantonspolizei mit. Die Sanität sei aufgeboten worden, die den Mann ins Spital gebracht habe. Noch am Freitag konnte der 30-Jährige das Spital verlassen.

Waren Drogen im Spiel?

Gemäss Medienberichten soll er von der Frau abgeholt worden sein, die er noch am gleichen Abend schwer verletzte. «Warum liess ihn die Polizei laufen? Sie hätten ihn in Haft behalten sollen, dann wäre das meiner Tochter nicht passiert!», zitiert gestern «Blick online» den Vater der schwer verletzten Frau. Doch einen Grund, den Mann zu verhaften, gab es laut Polizei nicht. Er habe keine Straftat begangen, sagte ein Polizeisprecher. Und laut Grenzkontrolle habe er ganz legal in die Schweiz einreisen dürfen. Er war auch nicht zur Fahndung ausgeschrieben.

Ob der Türke von den Ärzten entlassen wurde und in welchem Zustand er sich befand, ist nicht ­bekannt. Laut Patientengesetz hätte er das Spital auch gegen den Willen der Ärzte verlassen können. Er hätte unter anderem dann zurückgehalten werden dürfen, wenn er für sich oder andere gefährlich gewesen wäre.

Nicht ausgeschlossen ist, dass der Mann während des Flugs unter dem Einfluss von Substanzen stand, deren Wirkung bis zur Spitalentlassung abgeklungen waren, und er am Freitag erneut unter deren Einfluss geriet. (Tages-Anzeiger)