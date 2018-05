Prinz Charles führt Meghan Markle zum Altar

Meghan Markle hat ihren Brautführer gefunden: Ursprünglich sollte Thomas Markle seine Tochter Meghan bei der royalen Hochzeit zum Altar führen und sie Prinz Harry übergeben. Auf eine Absage folgte eine Zusage und nach einigem Hadern und Zaudern wurde dann am Donnerstag endgültig bestätigt, dass der 73-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme nicht anreisen könne.

Wie der Kensington-Palast nun am Freitag mitteilte, wird Prinz Charles die US-Schauspielerin am Samstag bei deren Hochzeit mit Prinz Harry zum Altar führen.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi