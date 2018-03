Pilot bricht Flug nach Zürich abrupt ab

Während eines Flugs der Corendon Airlines von Antalya nach Zürich sind offenbar Probleme aufgetreten. Die Maschine hat ihre Flughöhe von rund 10 Kilometer in nur fünf Minuten auf knapp 5 Kilometer halbiert. Der Pilot vollzog eine Kurve und steuerte den Flughafen Sofia in Bulgarien an.

Flug XC1845 war eineinhalb Stunden in der Luft, als der markante Sinkflug begann, wie die Flugdaten von «Flightradar 24» zeigen. Rund 20 Minuten später befand sich die Maschine am Boden.

«Noch nie so etwas erlebt»

«Plötzlich fielen die Sauerstoffmasken herunter», sagt eine Passagierin aus der Westschweiz zu «DerBund.ch/Newsnet». Die Passagiere seien dazu aufgefordert worden, diese anzuziehen. «Aus Sicherheitsgründen», vermutet sie.

Das Flugzeug sei sehr schnell gesunken. «Einige klagten über Ohrenschmerzen.» Sie reise sehr oft, doch so etwas habe sie noch nie erlebt, wie die Passagierin weiter berichtet. «Aber das sind die Abenteuer des Reisens.»

Das Flugzeug der Corendon Airlines drehte plötzlich ab und landete in Sofia. Karte: flightradar24.com

Die Passagiere wurden verpflegt und warten nun auf einen Anschlussflug. Die Gründe für den Zwischenfall sind noch unbekannt. Bei der Corendon Airlines war vorerst niemand erreichbar. (oli)