Papst verschickt Schock-Bild an Silvester

Zum Jahresende hat Papst Franziskus ein düsteres Bild gezeichnet. «Auch die Zeit des Jahres 2017 (...) haben wir Menschen in vielerlei Hinsicht mit Taten des Todes, mit Lügen und Ungerechtigkeiten verschwendet und verwundet», sagte der Pontifex in einem Gottesdienst an Silvester im Petersdom. «Kriege sind der ungeheuerliche Ausdruck dieses rückfälligen und irrwitzigen Stolzes.»

Via @HolySeePress: As Jan 1 marks World Day of Prayer for Peace, and amid nuclear fears, Pope sends out card signed, “the fruit of war,” depicting young boy waiting at crematorium with deceased brother on back after Nagasaki bombing in 1945 pic.twitter.com/yhPRSzIJDO