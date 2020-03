Ölriese missbraucht Gastarbeiter als Desinfektionsspender

Obschon die Bilder nicht durch Geotagging eindeutig einem Ort zugeteilt wurden, identifizierten mehrere User das Gelände als den Hauptsitz von Saudi Aramco in Dhahran.

Auf den Bildern ist der Arbeiter in der Lobby und vor dem Gebäude des Ölgiganten zu sehen. Mehrere Männer nutzen den Desinfektionsspender. Der Gastarbeiter selbst trägt dabei Handschuhe sowie eine Schutzmaske. Auf Twitter werden die Bilder als Beweis für «moderne Sklaverei» und «Rassismus» sowie als «demütigend» bezeichnet.

Bless the uncle who had to endure this obscene level of humiliation. A South Asian worker in Saudi Arabia was forced to walk round the Aramco offices wearing a large hand sanitizer. (H/t @HishamFageeh) pic.twitter.com/T7KlBPwXAv

— Areeb Ullah (@are_eb) March 10, 2020