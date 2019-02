Nach Zugentgleisung in Basel laufen Reparaturen

Nach der Zugentgleisung vom Sonntagabend in Basel hat die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle (Sust) die Unfallstelle am Dienstag freigegeben. Darauf sind Instandstellungsarbeiten angelaufen; Züge sollen dort ab Mittwoch wieder fahren.

Laut dem SBB-Medienblog sind wegen des Unfalls mehrere hundert Meter Gleisanlagen und die Sicherungseinrichtungen zu reparieren. Fachleute von SBB Infrastruktur und DB Netz hätten nach der Freigabe der Unfallstelle die Schäden detailliert analysiert und die Reparaturen abgestimmt.

Auf einem Gleis des gesperrten zweigleisigen Abschnitts zwischen Badischem Bahnhof und Bahnhof SBB sollen ab Mittwochmorgen wieder erste Züge fahren, wie einem Blogeintrag von 14.30 Uhr zu entnehmen ist. Vorher müsse DB Netz - eine Abteilung der Deutschen Bahn - die ramponierten Sicherungsanlagen repariert haben.

Fernzüge ab Mittwoch früh

Als erstes sollen am Mittwoch die Fernverkehrszüge zwischen der Schweiz und Deutschland wieder fahrplanmässig verkehren. Wegen der noch beschränkten Kapazität fallen daneben im Regionalverkehr zunächst noch Züge aus - konkret fährt auf jenem Abschnitt nur die S6 ab Basel SBB nach Zell (D) und auch diese nur stündlich.

Regulär soll der ganze Zugverkehr auf dem Unfallabschnitt laut SBB-Blog erst am Donnerstag wieder laufen, wenn auch das zweite Gleis wieder zur Verfügung steht. Die SBB-Medienstelle stellte am Dienstag ein Communiqué zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs in Aussicht.

Das Malheur war passiert, als am Sonntag um 20.50 Uhr nach dem Befahren der Eisenbahnbrücke über den Rhein ein ICE aus Berlin nach einer Weiche plötzlich zweigleisig weiterfuhr: der Triebkopf auf dem rechten Gleis und der Rest auf dem linken. Jener Streckenabschnitt liegt direkt neben der viel befahrenen Autobahn A2 aus Deutschland.

Quer bis vor Betonmauer

Als der ICE mit rund 240 Passagieren nach über 800 Metern zum Stillstand kam, war der zwischen Lok und Zugrest quer über den Schotter mitgeschleppte erste Wagen nur noch zwanzig Meter von einer Trennwand in einem Tunnel entfernt. Ein SBB-Einsatzleiter sprach am Montag vor den Medien denn auch von viel "Glück im Unglück".

Seit Montag fahren stündliche Shuttlezüge zwischen jenen beiden Basler Bahnhöfen, dies mit einer Spitzkehre im nahen Rangierbahnhof. Umsteigepassagiere können neben dem Shuttle auch das so kaum langsamere Tram 2 durch die Stadt nehmen. Die meisten Züge, die normalerweise zwischen der Schweiz und Deutschland durchfahren, fallen derzeit aus. Einzelne Züge indes lässt die DB ausnahmsweise ohne Halt am Bahnhof SBB nach Italien und Zürich respektive zurück fahren.

Zum Unfallursache machte der Blogeintrag keine Angaben. Die Sust als unabhängige Bundesstelle sei für diese Untersuchung zuständig. Auf der Sust-Homepage war diese Entgleisung am Dienstag noch nicht als neue Untersuchung vermerkt - zur letzten Entgleisung in Basel von 2017 (auch ein ICE) ist die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. (ms/sda)