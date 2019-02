Ein Mann, der als Jugendlicher von George Pell missbraucht wurde, nimmt nach dem Schuldspruch für den ehemaligen australischen Papst-Vertrauten vor dem Gericht Stellung (siehe Video).

Der australische Kardinal und beurlaubte Vatikan-Finanzchef George Pell ist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Der 77-Jährige wurde schuldig gesprochen, sich in den 1990er Jahren in der Kathedrale von Melbourne an zwei Chorknaben vergangen zu haben.