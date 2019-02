«Missbrauchs-Konferenz» beginnt – Druck auf Papst wächst

Die katholische Kirche stellt bei einem historischen Gipfel zum Missbrauchsskandal die Weichen für die Zukunft. Papst Franziskus steht bei dem dreieinhalb Tage langen Treffen im Vatikan unter Druck, Worten konkrete Taten gegen den Missbrauch von Kindern folgen zu lassen.

Die Spitzen der Bischofskonferenzen der Welt kommen ab Donnerstag in Rom zusammen, um über Wege aus der jahrzehntelangen Krise zu beraten. Dutzende Missbrauchsopfer sind angereist, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Vor dem Treffen kamen zwölf Opfer am Mittwoch mit den Organisatoren des Gipfels zusammen. Allerdings trafen sie nicht wie erhofft den Papst persönlich.

«Verbotsorientierte Sexualmoral»

«Wenn er sich mit allen Bischöfen treffen kann, wieso dann nicht mit uns», fragte Peter Isely von der Opferschutzorganisation Ending Clergy Abuse (ECA). «Wir wollen, dass er nun wirklich Null Toleranz in die Praxis umsetzt.» Zu lange sei herumgeredet worden. Pädophile Priester müssten wie versprochen umgehend aus dem Amt entfernt werden.

Für die Reformbewegung «Wir sind Kirche» ist das Treffen im Vatikan «ein Schicksalsgipfel» für den Papst und die Kirche. «Es gibt viel Betroffenheitsgerede», sagte Sprecher Christian Weisner in München. «Wir brauchen klare Anweisungen, wie mit Verdachtsfällen umzugehen ist», forderte er.

Es sei wichtig, dass die Kirche weltweit sexuellen Missbrauch als Verbrechen anerkennt und ausserdem einräumt, dass eine «verbotsorientierte Sexualmoral» Missbrauch von Kindern begünstige.

System der Geheimhaltung

Die Aufmerksamkeit lag dabei im Vorfeld auch auf dem Tabuthema Homosexualität. Der französische Autor Frédéric Martel stellte vor dem Treffen sein Buch «Sodoma» vor, das den Vatikan als grosse Schwulen-Gemeinschaft beschreibt.

Homosexualität würde unterdrückt und geheim gehalten, sagte Martel. So entstehe ein System der Vertuschung, das auch Missbrauch begünstige. «Wir können nicht über Missbrauch reden, ohne über Vertuschung zu reden. Und der Vatikan ist der Meister der Vertuschung.» Missbrauchstäter würden durch ein «System der Geheimhaltung» geschützt.

Beim Gipfel steht das Thema Homosexualität nicht auf der Tagesordnung. Mehrere Studien zeigen, dass Homosexualität per se nichts mit Missbrauch zu tun hat. Auch wenn das erzkonservative Gegner von Franziskus immer wieder behaupten.

Kritik von Konservativen

Dass im Vatikan nicht alle an einem Strang ziehen, zeigte auch ein Brief zweier konservativer Kardinäle, die sich immer wieder als Gegner des Papstes positionieren. Der deutsche Walter Brandmüller und der US-Kardinal Raymond Burke beklagten in einem offenen Schreiben, dass «man angesichts der sexuellen Skandale versucht, das eigentliche Übel nur im Missbrauch von Kindern zu suchen».

«Dieser ist gewiss ein abscheuliches Verbrechen, besonders wenn es von Priestern begangen wird. Dennoch geht es dabei weit mehr um das umfassendere Übel homosexueller Netzwerke, die sich hinter einem Schutzwall von Komplizenschaft und Schweigen im Inneren der Kirche ausgebreitet haben.»

Brandmüller und Burke sind als sogenannte Dubia-Kardinäle bekannt geworden, die vom Papst Aufklärung über sein Familienschreiben «Amoris Laetitia» und den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen gefordert hatten.

