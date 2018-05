Mindestens acht Tote nach Schüssen an US-Schule

An einer High School im US-Bundesstaat Texas sind nach Behördenangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Lage sei inzwischen jedoch «unter Kontrolle», erklärte die Schulverwaltung des Bezirks Santa Fe am Freitagvormittag.

US-Medien berichten dagegen von mehreren Toten. Mindestens acht Personen sind nach Behördenangaben tot. Ein Angehöriger der Sicherheitskräfte sei angeschossen worden, berichtet «Houston Chronicle Newspaper». Er sei nicht schwer verletzt. Bei den Toten handle es sich vor allem um Schüler. Die Zahl der Todesopfer könne sich zwischen acht und zehn bewegen, sagte Sheriff Ed Gonzalez.

Zudem sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Dies berichten Medien unter Berufung auf Angaben aus regionalen Spitälern.

Zum Schützen war zunächst nur so viel bekannt, als dass es sich um einen Mann handle. Er konnte verhaftet werden. Nach Angaben des Sheriffs ist er ein Schüler der Santa Fe High School. Ebenso soll ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden sein.

US-Präsident Donald Trump hat sich auf Twitter zu den Schüssen gemeldet. Nach ersten Berichten sehe es nicht gut aus, schreibt er.

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston eingedrungen und hatte das Feuer eröffnet. Ein Mädchen sei am Bein verletzt worden, Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen.

Die Polizei sei weiterhin dabei, die Schüler aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen, hiess es. Die Nachbarschulen seien nicht betroffen und setzten ihren Schulbetrieb uneingeschränkt fort.

On the scene now. No longer an active situation. Personnel treating the injured. Info is still preliminary, but there are multiple casualties. @HCSOTexas is on the scene with other law enforcement assisting in the search of the school.