Mann zündet sich vor UN-Gebäude in Genf selbst an

Rettungskräfte seien schnell vor Ort gewesen und hätten es geschafft, den Mann am Leben zu halten. Er wurde mit dem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne geflogen und wird auf einer für Verbrennungsopfer spezialisierten Abteilung behandelt. Medienberichtenzufolge soll es sich bei dem Mann um einen Kurden aus Syrien handeln.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih

