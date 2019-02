Mann stirbt unter eigenem Traktor

Ein Landwirt ist am Montag bei Holzarbeiten in Stüsslingen SO ums Leben gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen verlor der 62-Jährige auf einer steil abfallenden Wiese neben einem Waldrand die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich in der Folge mehrmals überschlug und den Lenker unter sich begrub. Ein Wanderer entdeckte den Verunfallten um 14.45 Uhr eingeklemmt unter dem Traktor, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montagabend mitteilte.

Trotz des folgenden Rettungseinsatzes der Feuerwehren Lostorf-Stüsslingen Rohr und Schönenwerd sowie eines Ambulanzteams und eines Rettungshelikopters der Alpine Air Ambulance kam für den Mann jede Hilfe zu spät, er hatte sich tödliche Verletzungen zugezogen. Nebst der Polizei waren auch ein Care Team und die Staatsanwaltschaft Solothurn vor Ort. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde umgehend eine Untersuchung eingeleitet. (nlu/sda)