Männliche Leiche in Abfallsack gefunden

In Kirchberg, im Kanton St. Gallen, wurde am Sonntagnachmittag eine männliche Leiche gefunden. Diese befand sich in einem Abfallsack am Waldrand. Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigte auf Anfrage von «20 Minuten» den Fund einer männlichen Leiche. Ein Fussgänger habe die tote Person in einem Abfallsack am Waldrand entdeckt und der Polizei gemeldet. Zuerst hatte «Blick» den Fund gemeldet.