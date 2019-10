Luxusvilla zum Schnäppchenpreis

Experten gehen davon aus, dass der unbekannte Käufer aber gerade mal 64 Millionen Dollar für das Haus selbst bezahlt. Der Weinkeller mit Hunderten Flaschen teils seltener Tropfen, ein Fuhrpark mit Fahrzeugen wie Bugatti, Allard und Rolls Royce sowie ein Segelboot (der Ozean ist zehn Kilometer entfernt), all das soll einen Wert von etwa 30 Millionen Dollar haben.

Die Billionaire Mansion ist also die Nicht-ganz-ein-Zehntel-Milliarde-Villa, und der Kaufpreis von 94 Millionen Dollar ist dann in diesem Jahr auch nur der dritthöchste, der heuer für eine Immobilie im Grossraum Los Angeles bezahlt worden ist. WhatsApp-Gründer Jan Koum gönnte sich im August ein Strandhaus in Malibu für 100 Millionen Dollar, Petra Ecclestone verkaufte das so genannte Manor in Holmby Hills im Juli für 119,75 Millionen Dollar. So viel ist in Kalifornien noch nie für ein Haus bezahlt worden.

Den Preisrekord hält ein Penthouse in New York

Es ist ein schwieriger Markt für Mega-Luxusvillen in Los Angeles, derzeit zu haben ist noch immer Opus von Bauherr Nile Niami mit 1000-Flaschen-Weinkeller und zwei Autos (Lamborghini Aventador und Rolls Royce Dawn), die jeweils mit Gold überzogen sind. Sie sollte mehr als 100 Millionen Dollar kosten, mittlerweile wird sie für 80 Millionen feilgeboten. Niami baut auf einem Hügel in Bel Air zudem The One, die 500 Millionen Dollar kosten soll – das wäre Rekord für die teuerste Wohnimmobilie in den USA. Den hält derzeit der Milliardär Ken Griffen, der im Januar ein Penthouse in New York für 238 Millionen Dollar gekauft hat.

Wirklich schlecht läuft es aber nicht für die Makler in Los Angeles: In diesem Jahr sind bislang 339 Häuser für jeweils mehr als fünf Millionen Dollar verkauft worden – und zwölf für mehr als 30 Millionen Dollar.