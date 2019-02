Leiche von Fussballer Emiliano Sala identifiziert

Die aus dem abgestürzten Flugzeug im Ärmelkanal geborgene Leiche ist als die des Fussballers Emiliano Sala identifiziert worden. Das teilte die britische Polizei am späten Donnerstagabend mit. Nach einer Untersuchung der Gerichtsmedizin im südenglischen Portland gebe es keine Zweifel mehr.

«Der heute zum Hafen von Portland gebrachte Leichnam wurde (...) formell als der des Profifussballers Emiliano Sala identifiziert», schrieb die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Die Familien von Herrn Sala und des Piloten David Ibbotson wurden unterrichtet. Wir sind in Gedanken bei ihnen.»

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



