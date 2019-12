Leiche in Plastiksack in Kirchberg SG gefunden

In Kirchberg, im Kanton St. Gallen, wurde am Sonntagnachmittag ein toter Mann gefunden, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Fussgänger entdeckte demnach kurz vor 15 Uhr einen in einem Wiesenbord am Waldrand liegenden Plastiksack. Da ihm dies komisch vorkam, alarmierte er die Polizei.