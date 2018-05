Kilauea spuckt Aschewolke zehn Kilometer hoch

Der Kilauea Vulkan auf Hawaii gibt keine Ruhe. Nach einem weiteren Ausbruch türmt sich über der Inselkette im Pazifik eine gewaltige Aschewolke auf.

Wissenschafter der US-Behörde USGS sprachen am Donnerstag von einem «explosiven» Ausbruch und stellten Fotos von der Aschewolke über dem Vulkan Kilauea auf Big Island ins Netz.

BREAKING: Explosive eruption has occurred at Hawaii’s Kilauea volcano. TUNE IN to @MSNBC : @Miguelnbc will provide live coverage from the scene. pic.twitter.com/QeHGKHGhMA

Die Höhe der Wolke wurde von den Geologen auf bis zu 10'000 Meter geschätzt. Sie warnten davor, dass der Vulkan zusammen mit Asche und Gasen grössere Felsbrocken ausspucken könnte. Anwohner wurden angewiesen, sich vor dem Ascheniederschlag zu schützen.

Seit Wochen gibt die Erde auf der zu den USA gehörenden Inselgruppe Hawaii keine Ruhe. Nach einer Serie von Erdbeben und Eruptionen des Vulkans Kilauea seit Ende April hatten Lavaströme Dutzende Gebäude zerstört, davon viele Häuser in einem Wohngebiet östlich des Vulkans auf Hawaiis grösster Insel Big Island.

Die Behörden hatten bereits Anfang Woche vor einem Ausbruch des Kilauea gewarnt. Video: Tamedia/Reuters

Fernsehbilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen seit Wochen, wie glühende Lava aus Spalten aufsteigt. An vielen Stellen sind Strassen aufgerissen. Hunderte Anwohner haben die gefährdeten Gebiete verlassen.

Die Nasa hat ein Satellitenbild auf Twitter veröffentlicht. Es zeigt den Kilauea am 14. Mai:

Although the Kilauea volcano in Hawaii has been erupting continuously since 1983, it took a dangerous turn on May 3. This @NASAEarth satellite image from May 14 shows the aftermath of lava fountains & explosions that rose more than 100 feet into the air: https://t.co/Z7Wby3LLf0 pic.twitter.com/tdqIzyWfNV