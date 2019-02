Katy Perry und Orlando Bloom haben sich verlobt

Wer wissen will, wie die perfekte Show funktioniert, sollte Helene Fischer und Florian Silbereisen bei der Inszenierung ihrer Trennung zusehen. Mehr...

Luca Hänni, der Berner Sieger von DSDS 2012, hat sein erstes Video veröffentlicht. Hier sehen Sie «Don't think about me» in voller Länge. Mehr...