Italiens Touristen-Hotspots sind menschenleer

Zwar sollen internationale Zug- und Flugverbindungen sowie der öffentliche Nahverkehr nicht ausgesetzt werden. Dennoch wirkt sich die Situation stark auf den Tourismus aus. Viele Touristen haben ihre Reisen nach Italien abgesagt. Vor allem in den Touristen-Hotspots Venedig und Mailand zeigt sich das eindrücklich. Der Markusplatz oder der Platz vor dem Mailänder Dom sind für einmal menschenleer.

Über 9000 Infektionen

9172 Infektionen wurden in Italien bis Montag erfasst, das sind fast 1800 Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Zivilschutzes hervorgeht. Die Zahl der Toten erhöhte sich von 366 auf 463, davon allein 333 in der Lombardei mit ihrer Metropole Mailand. 724 Patienten sind wieder genesen.